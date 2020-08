Miranda Werkman oer har rige oer de GGZ: "Taboetrochbrekkend"

"It liket derop dat it byld fan de maatskippij bot feroare is. As immen oanjout in ein oan syn libben meitsje te wollen, dan moat dat hup, fuortendaliks oplost wurde. Fielst dy net gelokkich? Moat ek gelyk allegear oplost wurde. Ik ha no in pear kear heard fan minsken dy't sizze dat de problematyk en it pasjintbyld itselde binne, mar de maatskippij in oar ferwachtingspatroan hat. Der mei gjin romte wêze foar as it efkes net goed mei dy giet. Dan moatte je mar sa gau as mooglik in kursus dwaan, of workshops, om mar it bêste út jesels te heljen. Wêr't dat hinne giet, dêr meitsje ik my wolris soargen oer. Ik bin benijd hoe't de sjogger dêr tsjinoer stiet nei it sjen fan it programma."

De GGZ is in soad yn it nijs en net altyd posityf, hoe hast dy dêr yn opsteld?

"We ha de neiging om de klam te lizzen op wat der net goed giet, mar we kinne ek sjen litte wat der wol goed giet. Ek sjoernalistyk kinne we in soad dwaan oan dy byldfoarming. Dêrom woe GGZ Friesland sels ek foaral graach dat dizze searje der kaam. Sy sitte mei dat stigma, de foaroardielen, it byld dat minsken fan de GGZ ha dat faak net kloppet. It remmet soms sels de pasjinten yn harren herstel. Dy sjogge ek dat byld dat minsken ha fan de GGZ. Ien famke sei: 'ik wol net werkenber yn byld, want ik wol aanst ek noch gewoan in baan'. Mar in oare man woe júst wol yn byld syn ferhaal fertelle. Dy hie sa djip sitten en kin no mei glâns yn syn eagen fertelle hoe't de GGZ him holpen hat."