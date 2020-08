Strontwike giet net troch: te yngewikkeld

It is te yngewikkeld om alle eveneminten coronaproof te organisearjen, hat bliken dien. De ferienings dy't de ferskate eveneminten organisearje ha noch wol besjoen oft dy eveneminten apart fan elkoar op te setten wiene. Mar elk ûnderdiel fan de strontwike leunt ek op de sfear en de reuring fan de oare eveneminten. Dêrom is besletten alles nei takom jier te ferskowen.