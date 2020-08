Biddle: gjin twongen ûntslaggen yn Koatstertille

It Britske memmebedriuw fan Biddle seit no dat it op oare plakken binnen it bedriuw jild besparje kin, sadat twongen ûntslaggen op dit stuit net nedich binne. Der wurkje 64 minsken by it bedriuw yn Koatstertille. 12 oant 17 meiwurkers soene harren baan kwytreitsje.

Biddle makket fentilaasje- en klimaatsystemen foar bygelyks winkels, hotels en fabriken. It seach dy merk troch de coronakrisis foar in part ynstoarten.