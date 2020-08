Coronatestlokaasje ferhuze fan Snits nei Drylts, al grutte drokte

"We sjogge yndie dat it drok is. Sa drok sels dat de wachttiid oprint. Wa't op freed in test oanfreget, kin net earder as moandei telâne", seit De Jong. "En dêrnei moatte je noch maksimaal 48 oeren wachtsje op de útslach. Dus yn totaal binne je dan samar fiif dagen fierder foardat je bygelyks wer oan it wurk kinne."

Neffens De Jong is dat ferfelend, mar is der ek net in soad oan te dwaan op it stuit. "We kinne de testkapasiteit yn it wykein noch in bytsje útwreidzje, mar it probleem is dat ek de laboratoaria de drokte net oankinne."