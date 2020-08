Operaasje Fryske Flagge: Jacob Waslander fytst nei it wurk yn Washington

Jacob Waslander wurket foar in grut ûndersyksynstitút, wêrfan't it haadkantoar yn Washington DC leit, flakby Bethesda. "Yn Nederlân wurke ik foar it ministearje fan Bûtenlânske Saken en hold ik my dwaande mei klimaat en enerzjy. Dat hat altyd myn ynteresse hân, de finansiering fan duorsumens. Doe kaam hjir in fakatuere en dêr ha ik op sollisitearre. Ik hâld my dwaande mei hoe't we de transysje nei in bettere planeet finansierje moatte."

Waslander en syn famylje ha al op hiel wat plakken yn de wrâld wenne. It befalt se goed yn Amearika. "We ha it hjir o sa nei it syn. It hat in prachtige natuer, it is hjir hiel noflik wenjen."

"Ik kom sels út Marsum, myn frou komt út Drinte. We ha ek altyd noch in hûs yn Drinte. Ien fan de bern is berne yn Switserlân, in oar hat in Amerikaansk paspoart en de tredde is berne doe't we ûnderweis wienen nei Maly. Mar se fiele har alle trije of komme se út Drinte. En we geane noch faak nei pake en beppe, dy't yn Fryslân wenje."

Wat sjogge we op de foto?

"Dat is it sintrum fan Washington", fertelt Jacob. "It is it paad dêr't ik del fyts nei myn wurk ta. It is de grutte as, dwerstroch Washington DC. De obelisk is it Washington Monument, it monumint foar George Washington, de earste presidint fan Amearika. Dêrachter, krekt net op de foto, stiet noch it monumint foar de Twadde Wrâldoarloch en ek noch it Capitol, it parlemintsgebou fan Amearika."