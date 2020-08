Gemeente Hearrenfean makke rekkenflater: tsjinfaller fan 2 miljoen euro

Boargemaster Tjeerd van der Zwan hat oanjûn dat de gemeente tocht dat der jild útjûn wurde koe dat der eins net wie. De begrutting is dus te heech ynskatten. Dat betsjut ek dat bepaalde karren no oanpast wurde moatte. De flaters binne nei alle gedachten makke by it nije begruttingssysteem yn 2017. Fan dat monint ôf binne ynsidintele bedraggen opnommen as struktureel. Dêrtroch like de gemeente fan 2020 ôf mear jild te hawwen dan dat eins it gefal wie.

Om't wethâlder fan finânsjes Hans Broekhuizen (CDA) oer in pear wike fuort giet - hy wurdt boargemaster fan de gemeente Twenterand - joech boargemaster Van der Zwan freed de taljochting op de finansjele problemen.

"Wy binne allegearre minsken"

It kolleezje fynt net dat der fuortendaalks in wethâlder ôfgean moat fanwegen de kwestje. De leden fiele de ferantwurdlikens, mar sy jouwe oan dat der dus gjin jild ferdwûn is. "Fouten zijn nooit uit te sluiten, we zijn allemaal mens. We zijn blij dat onze afdeling financiën de fout zelf heeft geconstateerd en dit onmiddellijk bij de directie heeft aangegeven," sa skriuwt de gemeente.

Meiwurkers fan de gemeente hawwe de flaters fûn by it opstellen fan de konseptbegrutting 2021. In eksterne partij hat dêrnei ûndersocht hoe't de tekoartkommingen krekt ûntstien binne en hoe grut dy binne. It kolleezje stelt oan de gemeenteried foar om no in probleemanalyze en advys opstelle te litten troch in eksterne adviseur.

Tafersjochhâlder provinsje Fryslân is ynformearre. De gemeente stie earder in skoft ûnder tafersjoch as artikel 12-gemeente. Op 1 septimber komt de ried byinoar foar in ekstra kommisjegearkomste om te praten oer de kwestje. De ried sil ek 2 miljoen snije moatte yn de begrutting fan 2021 om te foarkomnen dat Hearrenfean wer yn de reade sifers dûkt.