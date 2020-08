Sjoch tenei foar de aktuele coronasifers hjir by Omrop Fryslân

Ferskillen tusken gemeenten

Der binne grutte ferskillen tusken gemeenten. Sa binne der op de eilannen hast gjin gefallen fan besmetting, útsein in inkeling op Skylge yn april. De gefallen dy't de ôfrûne tiid yn it nijs wiene op jongereincamping Appelhof binne yn dizze sifers net werom te finen, om't de besmettingen registrearre wurde op basis fan it wenplak. De jongelju op camping Appelhof wenje yn Noard-Hollân en binne dus ek dêr registrearre.

Utsjitters

It saneamde 'kluster Dokkum' is wol goed werom te sjen yn de grafyk fan de gemeente Noardeast-Fryslân. Tusken 10 en 18 augustus binne dêr folle mear minksne posityf test as yn oare gemeenten. Ek de weach mei besmettingen yn it AZC yn Snits op 8 maaie is goed werom te sjen. Yn de gemeente Súdwest-Fryslân is dy dei in flinke útsjitter te sjen yn de sifers.