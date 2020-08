PvdA Súdwest-Fryslân hat noed oer grut tal eksterne krêften gemeente

It giet om goed 16 persint fan de totale leansom fan de gemeente yn 2019, dat docht neffens de PvdA bliken út de jierrekken. En dat wylst der yn de begrutting ôfsprutsen is om op syn meast 6 persint fan dy leansom yn te setten foar ynhier.

"It sjit te fier troch"

Fraksjefoarsitter Johan Feenstra fynt it oantal fierstente heech. Neffens de fraksje soene eksterne minsken allinne ynhierd wurde moatte by sykte of drokke pyktiden. En oan de oare kant is krekt de wurkgelegenheid tige wichtich yn dizze tiid.

De 'flexibilisering' sjit neffens de fraksje te fier troch. Troch it brûken fan sokke arbeidskontrakten ûntsteane faak problemen foar de wurknimmers om bygelyks in fatsoenlik hûs te keapjen en pensjoen op te bouwen.