Simmerblog: Simmer yn Penjum

Yn de lêste dagen fan de oarloch is it raar gong yn Penjum, fertelt doarpshistoarikus Johan Sieswerda. "Penjum hie in strategyske funskje: de Dútsers woene de ôftocht oer de Ofslútdyk beskermje. Se ha dêrom hjir twa dagen sitten, om de Kanadezen te fertragen. De Dútsers ha sein: we bliuwe hjir, we geane hjir net wei. Yn oare doarpen yn de buert, lykas Wytmarsum, Arum en Kimswert, wiene gjin Dútsers mear te bekennen. mar hjir lei it sintrum fan de fjildslach."

It giet om 16 en 17 april 1945, dat wiene traumatyske dagen foar de ynwenners fan doe. "Der binne seis boargers by omkaam. Ek noch 46 Dútsers en ien Kanadees. Mar net allinnich dat: nei de befrijding lei it hiele doarp yn pún, alles wie stikken. It hiele doarp moast weropboud wurde."