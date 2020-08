FIDEO: Fine de leppelbekken it paad werom nei de Banaan?

De Banaan, in daam yn de foarm fan in banaan dy't foar de Stevinsluzen by Den Oever leit, is al jierren in populêr briedplak foar leppelbekken. Ferline jier siet hjir noch in koloanje mei wol hûndert fan dizze bysûndere fûgels. Yn it kader fan de renovaasje fan de Ofslútdyk is ek dizze daam ôfrûne winter oanpakt en ferhege. Om de leppelbekken op de Banaan te behâlden is de âlde begroeiïng fan de daam bewarre en opnij oanbrocht.