Henk Veerman werom by SC Hearrenfean: "Ik had direct een goed gevoel"

Nei't Veerman kontakt socht, wie it gau klear. "Het balletje is toen gaan rollen en we waren er vrij snel uit. Ik heb hier een ontzettend mooie tijd gehad, dus dan wil je wel terug. Ik had een goede band met de supporters. Ik was hier altijd gelukkig."

Hearrenfean naam Veerman yn 2015 oer fan FC Volendam. Hy spile trije seizoenen by SC Hearrenfean, benammen as ynfaller. Hy kaam 108 wedstriden yn aksje en skoarde 21 kear.

Direkt in goed gefoel

Yn 2018 gong Veerman nei Sankt Pauli. Dêr rekke er yn syn earste seizoen swier blesearre: yn desimber 2018 skuorde hy syn foarste krúsbân ôf. Yn totaal spile er 38 wedstriden en skoarde er 17 kear yn de twadde Bundesliga. "Het waren twee fantastische jaren, maar de afstand naar Nederland was voor mij en m'n gezien hartstikke moeilijk. Er waren meerdere clubs uit Nederland die interesse toonden, maar ik had een goed gevoel bij Heerenveen. Meteen al."

Veerman traint freed direkt mei en stiet saterdei yn de basis yn de oefenwedstriid tsjin VfL Osnabrück. Dy wedstriid is om 17.00 oere en wurdt live útstjoerd op Omropfryslan.nl en de Omrop-app.