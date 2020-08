Ynfojûn oer nijbouplan Mantgum gie net troch, en dat komt net sa goed út

"Wij hadden gisteravond als onderdeel van onze plannen die nu een jaar of drie lopen heel graag de Mantgumer bevolking opnieuw mee willen nemen in onze planvorming. Die is nu in de laatste fase. We wilden de mensen meenemen in ons verhaal, vragen beantwoorden, tekeningen laten zien. Dat is helaas niet gelukt," seit Elmer de Wit fan it kollektyf CPO, de groep takomstige bewenners dy't de nije huzen bouwe wol.

"We zijn nu ook bezig met het optuigen van een alternatief moment, zodat we alle Mantgumers opnieuw mee kunnen nemen in ons verhaal. En we weer een positieve stap kunnen zetten. Als alles goed gaat hopen we dat we in 2021 weer stappen kunnen maken," hopet De Wit.

"We begrijpen de zorgen"

Hy seit mei klam dat er de soargen dy't by guon bewenners libje, begrypt. "We kregen veel vragen of er wel genoeg behoefte is aan zo'n plan in Mantgum. Dat denk ik wel, vanuit de dorpsmienskip en de woonvisie hebben we hele goede signalen ontvangen. Die handschoen hebben we opgepakt. Ik begrijp dat het dorpsaanzicht zorgen oplevert, omdat mensen veel waarde hechten aan ons mooie Mantgum. Daar hebben we ook rekening mee gehouden. Ik zag deze week het bericht van de FNP verschijnen, die zich zorgen maakt over de fersmoarging van het dorpsaanzicht. Maar als je kennis neemt van de plannen zul je zien dat als je Hegedyk op komt rijden, dat het dorpsaanzicht intact blijft. We begrijpen de zorgen en delen die ook, maar we houden er sterk rekening mee in de plannen."

Ferlet fan wenten

De plannen binne ek net fan juster, seit De Wit. "Ongeveer vier-vijf jaar geleden heeft de Mantgumer bevolking zich uitgesproken in een woonenquête en de vorming van een dorpsvisie om in dit gebied woningbouw te realiseren. Dat doen we met tien personen. We willen daar 12 woningen ontwikkelen, verschillende typen woningen. Daar is belangstelling voor."

Rekken hâlde mei doarpsoansicht

En neffens him wurdt der goed rekken hâlden mei it karakter fan it doarp. "Het is een groen gebied, het bestaat voor 50 procent uit groen. Een moderne manier van bouwen vanuit een collectief uit de Mantgumer bevolking. We zijn al druk bezig met het maken van tekeningen en plannen. Stedenbouwkundig bureau Noordpeil hebben we gevraagd omdat het aan de rand van Mantgum ligt, dat vraagt specifieke eisen. Zoals rekening houden met het dorpsaanzicht, het groene uiterlijk van een wijk. Dingen die je goed moet afwegen."