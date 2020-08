Gondelfeart Aldeboarn bestiet 75 jier: gjin gondels, mar wol wurdearring

Foarsitter Johannes Nijdam fertelt dat it beslút al op 'e tiid nommen wie. "Sawat in wike foar't it regear bekend makke dat soks definityf net mear mocht, hawwe wy besletten de stekker der út te lûken. Wy seagen it al net mear sitten. Der komme mear as 10.000 besikers elts jier. En no ek nochris in jubileum. Wy hawwe besletten om it mar in jier letter te dwaan en it op te skowen. Sa hoege wy ek gjin risiko's te rinnen foar de finânsjes."

In oade oan 75 jier Gondelfeart

Leuk is it lykwols net. "Oars binne wy de hiele wike yn aksje," seit foarsitter Nijdam. Dat is no wol oars. "Mar freedtejûn hawwe wy wol wat te fieren, dus der moat noch wol wat barre. Wy hiene in tal dreamen foar it 75-jierrige jubileum. Twa dêrfan kinne noch trochgean, dus dy litte wy útkomme. Freedtejûn is der in ûntbleating yn it doarp, in kado fan it bestjoer fan de Gondelfeart oan it doarp. In oade oan 75 jier Gondelfeart." Wat dat krekt is, hâldt Nijdam noch efkes geheim.