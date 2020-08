Wâldsang nimt nei 46 jier ôfskie fan Bienze IJlstra: tûzenen bern lesjûn

De jonge Bienze krige sels les fan de ferneamde brassbandman Tjeerd Brouwer. Dernei studearre hy oan de Muziek Pedagogische Academie yn Ljouwert. Der studearre hy as earste Nederlanner of op de euphonium. Hy stie ek foar ferskillende korpsen as dirigint. "Ik bin as lyts jonkje begûn op muzykskoalle De Wâldsang. Nei de oplieding yn Ljouwert hie ik hjir al in baan. Jitze Nicolai belle my op, doe siet yn in de foaroplieidng fan de MPA yn Ljouwert. Hy sei: do moatst efkes lesjaan yn Jistrum, want wy hawwe te min leararen en te folle learlingen. Ik wist it noch net. Hy belle in healoere letter wer: dit binne de nammen, do moatst de kaai efkes ophelje," seit IJlstra.

"Prachtige tiid hân"

Mei de Wâldsang waard hy yn 1986, 1987, 1988 en 1989 earste yn de kampioensdevyzje. IJlstra bliuwt noch wol aktyf yn de muzyk, mar net mear sa bot as de ôfrûne 46 jier. "Der is no ôfskied fan my nommen by it kultuersintrum. Der binne moaie wurden sein, mei troch de foarsitter. In boskje blommen, in pear kaarten foar it konsergebou. Ik sil aanst wer oan it wurk, dirigearjen, it libben giet fierder. Mar dy grutte baan lit ik no efter my. Prachtige tiid hân. Earst as muzykskoalle mei Jitze Nicolai. No sûnt seis jier as kultuersintrum, dat rint as in trein. De gemeenten Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel, Kollumerlân en Dantumadiel stypje ús ek geweldich," seit er.

Hoefolle bern hy no ûnder him hân hat? "Nei 46 jier binne dat der in hiel soad. Ik tink wol inkelde tûzenen. Ek op de basisskoallen haw ik faak west."