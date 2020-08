Groepsakkommodaasjes hawwe it dreech: grut ferlies oan omset

Dizze wike is der yn Appelskea ien groep fan sa'n 130 learlingen fan de Greijdanus skoalle út Drinte foar in yntroduksjewike. Se binne ferdield oer de trije lokaasjes. It docht hast gewoan oan. Mar dat is it net. Der moat mei fan alles rekken hâlden wurde. "De groep libbet yn in 'bubbel' en giet kontakt mei oare minsken út 'e wei. De bern meie wol ticht byinoar komme. Mar mei de groepslieding wurdt strikt oardel meter ôfstân yn acht nommen", fertelt Gert Hulzebosch, adjunkt direkteur fan de ûnderbou by Greijdanus.

Skoallen binne foarsichtich

Foar eigener Engbert Siderius is de Drintse skoalle in moaie ynstruier. En ek op de camping is it goed fol. Mar it makket it seizoen alderminst goed. "It omsetferlies by de groepsakkommodaasjes rint wol nei de 90 persint. En de totale omset mei de camping der by leit sa'n 65 persint leger. Skoallen doare net en binne foarsichtich", seit Siderius. As de krisis oanhâldt sjocht de takomst der net goed út. Dan is it net ûnmooglik dat hy in akkommodaasje ferkeapje moat. "Mar dat is fansels net de bedoeling."