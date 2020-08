Skurft yn soarchsintrum Harns: kontaktûndersyk opstart

De sykte is besmetlik, dêrom wurdt no útsocht mei wa't de sike minsken allegearre kontakt hân ha, of wa't yn oanrekking west hat mei klean of bêdeguod fan de pasjinten.

De GGD, en medyske spesjalisten besjogge op it stuit hoe't se fierder mei de útbraak fan de rude omgean moatte. Der is yn alle gefallen freed in ynformaasjegearkomste foar de neisten fan de bewenners fan De Batting.