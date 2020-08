Coronaspiler Calvin Mac-Intosch start it seizoen dochs yn de basis by Cambuur

Oer de seleksje is de trainer fan Cambuur poerbêst te sprekken. "Dy jonges traine geweldich. It is in topgroep. En ja, der is altyd sprake fan in ûnwisse sitewaasje. Elkenien wurdt in dei foar de wedstriid test op corona. De útslach komt op de wedstriiddei. Dan kinne der samar ien of twa ôffalle. Dat makket it wol spannend."

In bysûndere tarieding

Ferdigener Calvin Mac-Intosch hat ek wol nocht oan it begjin fan de kompetysje. Hy sprekt ek fan in bysûndere tarieding, no't er sels konfrontearre waard mei it coronafirus.

"We worden iedere week getest op de club. Toen bleek dat ik het had. maar ik had eigenlijk nergens last van en ben nu echt fit".

Mac-Intosch is boppedat optimistysk oer it nije siezoen. "We hebben een goede voorbereiding gehad, met prima wedstrijden tegen FC Zwolle en FC Emmen. We zijn er wel klaar voor".