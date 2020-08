Fryske GGD: Gjin foarrang foar learkrêften by coronatest

De ûnderwiisorganisaasjes sizze dat learkrêften dy't har no teste litte, omdat se bygelyks wat ferkâlden binne, no soms twa of sels fjouwer dagen net op skoalle komme meie, omdat se de útslach noch net ha. Ferfangers binne net te finen.

De sitewaasje soarget foar ûnrêst op skoallen. Op it CSG Comenius yn Ljouwert sit in folsleine eksamenklasse fan it VMBO thús. En op it kristlik gymnasium Beijers Naudé yn deselde stêd falle lessen út, omdat trije dosinten posityf test binne.

De GGD wol lykwols gjin foarrang jaan oan minsken dy't yn it ûnderwiis wurkje. Dat seit direkteur Margreet de Graaf fan de Fryske GGD. "Elkenien wol sa gau mooglik de útslach ha. Dat jildt ek foar minsken dy't wurkje by in elektrisiteitsbedriuw, yn de ICT, of yn de soarch."

In negative coronatest kin net ferplichte wurde

De Graaf ropt minsken dy't gjin coronaklachten ha mei klam op om net nei de teststrjitte te kommen. Ek net as de wurkjouwer, in reisburo, of in oar in negative coronatest ferplicht stelt.

Minsken meie dêr hielendal net om freegje, seit De Graaf. It soarget foar 'schijnveiligheid', en it ferstoppet de teststrjitten.

Ien op de trije testen soe sinleas wêze

As der net ien mear komme soe dy't klachtefrij is, soe dat in tredde fan de testen skele kinne, seit De Graaf.

Se seit ek dat de GGD op it Beyers Naudé west hat, om te sjen hoe't de maatregels dêr neilibbe wurde. "Der is ûnrêst by de âlders, de learlingen en it personiel", seit se.

Ien klasse thús

Dat der op it CSG Comenius in hiele klasse thús sit, komt neffens skoalbestjoerder Joost Visser troch ien besmettingsgefal. "Er wordt nog nader contactonderzoek verricht. We vermoeden dat dat geen consequenties heeft, maar dat wisten we gistermiddag niet zeker, en dus nemen we het zekere voor het onzekere."

Visser makket him soargen. "We vragen ons voortdurend af wat de andere mogelijkheden zijn. Onderwijs streamen misschien, voor de leerlingen die niet op school zijn. Of lesgeven van huis uit. We willen het ordelijk en voorspelbaar laten verlopen. Dat is nu echt een uitdaging."