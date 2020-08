Hayo Apotheker moat helpe by bestjoerskrisis Eaststellingwerf

It rommelet al in skoftke yn gemeente Eaststellingwerf. Riedsleden stapten út de partij. Se begûnen foar harsels of sleaten har oan by in oare partij. It gefolch is dat der gjin mearderheid mear is yn de gemeenteried. De ried besleat ferline wike unanym ta it oanlûken fan in ekstern adviseur. De moasje 'Ooststellingwerf draait door' krige alle stimmen.

Apotheker is ree om de taak op him te nimmen. Hy sil mei alle partijen om tafel en dêrnei in advys útbringe hoe't it no fierder moat. Apotheker hat in soad ûnderfining as bestjoerder. Hy hat boargemaster west fan Ljouwert, Súdwest-Fryslân en Stienwikerwold.