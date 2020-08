Simmerblog: Simmer yn Rotsterhaule, Sint-Jânsgea en Reahel

Bakkerij Modderman is in bekende namme yn Fryslân en miskien ek wol dêrbûten. Yn Rotsterhaule prate wy mei Minne Modderman. Syn pake naam yn 1916 de bakkerij oer fan in oare bakker. Al gau skafte er in masine en in auto oan. Dat wie foar dy tiid foarútstribjend.

Eartiids wiene der in soad bakkers yn de trije doarpen. Dêr binne no noch mar trije fan oer. By Modderman bakke se koeken en pipernuten, ek dy mei in laachje sûkelade. Yn maart begjinne se al te bakken foar de leveringen mei Sinteklaas. De pipernuten lizze dan wol folle earder as ein desimber yn de winkels.