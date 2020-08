OmropTIP: Omrop Fryslân komt nei 20 jier mei 'nij' SimmerTime-konsert

De Kast, Piter Wilkens, Albert Bonnema en Maaike Schuurmans komme op 29 augustus nei Boazum om konsert nochris oer te dwaan. Sneon yn Fryslân is dêr live by, alles is foar eltsenien live te folgjen fan 13.00 oant 18.00 oere op radio en telefyzje by Omrop Fryslân.

Simmer 2000, is in begryp yn ús provinsje. Trije wike lang waarden der tal fan aktiviteiten organisearre. Friezen om utens kamen mei Simmer 2000 werom nei Fryslân. Dy trije wiken mei eveneminten, eksposysjes en foarstellingen waarden ôfsletten mei in grut slotkonsert mei optredens fan De Kast, Rients Gratama, Piter Wilkens, Maaike Schuurmans en Albert Bonnema.

It projekt is in inisjatyf fan presintator en ferslachjouwer Geert van Tuinen. "Wy binne der efterkaam dat Simmer 2000 en de muzyk noch hieltyd libbet. Alles kaam dat jier byinoar yn in prachtige konsert en dus moast dat der dit jier fansels ek komme", sa seit Van Tuinen.