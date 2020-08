Plysje sjit meardere kearen by oanhâlding yn Snits

De plysje hie in melding krigen oer in man mei in fjoerwapen yn in gebou oan de Prins Hendrikkade. Dat wie tongersdeitemoarn betiid, om healwei twaën hinne.

Nei it sjitten ha de plysjes de man oanholden. It is net dúdlik oft dat yn it gebou wie, of bûten. Der is gjin fjoerwapen oantroffen, mar de man soe wol in mes hân ha.

De plysje meldt dat der net ien ferwûne rekke is by it ynsidint.