Alternative yntroduksjewike foar nije studinten: firtuele stedstour en hologram-artyst

De Dútser Darian is ien fan de nije studinten oan de Campus Fryslân. Hy is ûnder de yndruk fan de Tube. "It is in hiele ynteressante foarm fan keunst", seit hy. "Ik seach in fûgel dy't opgroeit en in folwoeksene wurdt. Krekt as ik, oan it besykjen in nij libben op te setten. De muzyk dêrby wie sa ynspirearjend", seit Darian.

Ek de stêd Ljouwert hat in goede earste yndruk op him makke. "It is geweldich. Ik mei der wol oer. It is hiel cool, alle lytse grêften en moaie gebouwen. De minsken binne ek sa freonlik", seit Dorian.