Corona-testlokaasje fan de GGD ferhuzet fan Snits nei Drylts

Foar de nije lokaasje yn Drylts is ûnder oaren keazen, omdat dy goed te berikken is mei it iepenbier ferfier. It âlde gemeentehûs is nammentlik tichtby it stasjon fan Drylts.

Njonken de lokaasje yn Drylts hat de GGD noch twa oare plakken dêr't coronatesten dien wurde. Dat is oan de Brandemear yn Ljouwert en oan de Eikesingel yn Drachten. Op de Waadeilannen wurde testen by de húsdokter dien.