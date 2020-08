Súdwest-Fryslân stekt 1,8 miljoen euro yn troffen ynstellingen

De gemeente hat murken dat ferskate ynstellingen ferlet hawwe fan stipe, bygelyks finansjele kompensaasje, it frijskatten fan hier of it útstellen fan belestingen. Dy ynstellingen falle oant no ta faak bûten de boat by provinsjale of lanlike regelingen. Neffens wethâlder Mirjam Bakker soene sy gewoanwei goed draaid hawwe, mar komme sy inkeld troch it coronafirus yn 'e knipe.