Aksjefierders keare nije wenwyk Burgum en hoopje op griene bestimming

Aksjegroep De Warren 'Natuurlijk Groen' wie dêr poer op tsjin. Dy hawwe aksjefierd, praat mei boeren, spandoeken yn it lân set en hantekens sammele. It plan hat it net helle en no hoopje de inisjatyfnimmers dat it in griene bestimming krijt.

Neffens Theo Claassen fan it inisjatyf sjogge de boeren om it gebiet hinne dit plan wol sitten. It grutste part fan it gebiet moat lânbou wurde, ek wol dizze groep minsken dat der sa'n 5 bunder romte komt foar in saneamde doarpsgrientetún. Dêr ferbouwe boargers dan sels grienten.

It plan wurdt yn septimber foarlein oan de ried.