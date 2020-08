Provinsjale Ynjebetinking yn Ljouwert; "We moatte betinken bliuwe"

By de lytse betinking wiene boargemaster Sybrand Buma, it bestjoer fan Stichting Indië-Monument Friesland en in trompettist fan it Frysk Senioren Orkest. Gewoanwei komme op de lêste woansdei fan augustus sa'n 400 belangstellenden op de betinking yn it Rengerspark ôf, mar troch it coronafirus wie dat no net mooglik.

"We meie net mear as 100 minsken talitte. Wa stjoere je dan nei hûs? Dat kin net", seit Jakob Hoogsteen, sekretaris fan de Stichting Indië-Monument Friesland. Dochs is Hoogsteen wiis dat de betinking, al is it mar mei 10 minsken, trochgien is. "As dit ophâlde soe, moatte wy ús skamje foar al dy minsken dy't omkommen binne of dy't ien ferlern ha". Yn 1993 wie de earste betinking mei 3.000 belangstellenden.

Buma: "Betinke is belangryk"

Ek boargemaster Sybrand Buma fan Ljouwert fynt it in goede saak dat der stilstien wurdt by it monumint mei de 168 omkommen Friezen. "Ik fyn it moai dat Fryslân sa'n monumint hat. As je sjogge hoe jong oft se wiene. It libben wie noch net iens begûn en einige al. We moatte witte dat oarloch ferskriklik is en dêrom moatte je betinken bliuwen, ek al komme der minder minsken."

Der binne ferskate krânsen lein: út namme fan de stichting, út namme fan de Vereniging van Friese Gemeenten en út namme fan alle Ynje-bataljonnen. Foarsitter fan Stichting Indië-Monument Friesland Roel Sluiter hat in koarte taspraak holden. Ek is in minút stilte holden.