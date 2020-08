Simmer yn Fryslân: Ychtenbrêge, Dolsterhuzen en Ychten

Op de rekreaasjebuorkerij Holtrop yn Dolsterhuzen is fan alles te dwaan, fan heafoarkdarten oant fierljeppen, en fan boerebowlen oant knuffelje mei kij.

Ferslachjouwer Jantine Stoffers stiet mei eigener Geeske Holtrop tusken de kij. "It fierljeppen is hot, mar we ha ek in escaperoom, dêr kinst op syk nei de juwielen fan beppe Klaske, en we ha ek Boeremollen, basearre op it telefyzjeprogramma Wie is de mol."

De pleats stiet der al 275 jier. "De njoggende generaasje, myn soan, nimt it bedriuw letter oer. It gebiet is net sa bekend, mar as minsken hjir binne, sizze se wat is it hjir moai. Dizze simmer ha we in soad Nederlânske gasten hân. Ik sis altyd: it is hjir moaier as yn Frankryk!"