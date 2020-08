Auto bedarret yn fangrail by klaverblêd Drachten

Op it klaverblêd by Drachten wie tiisdeitejûn in iensidich ûngelok op de A7. Op de ôfrit nei Easterwâlde wie in frou de macht oer it stjoer fan har auto kwytrekke, sy wie yn de fangrail bedarre. De auto rekke flink skansearre en de ôfrit moast in skoft ôfsletten wurde.