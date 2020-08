Miljoenetekoart stimt Ljouwert net ûntefreden: hûnebelesting giet omheech

It gemeentebestjoer hat in saneamde "midterm review" útfiere litten. Mei sa'n review wurdt der besjoen wat der fan it kolleezjeprogramma útfierd is, en wat der de kommende twa jier noch dien wurde moat. Der wurdt ek nei de finansjele kant fan it programma sjoen.

Neist de besunigingen wurdt der ek in tsjokke alve miljoen euro út de reserves brûkt om alle ambysjes wier te meitsjen. Sa kriget popseal Neushoorn der struktureel twa ton yn it jier by, LF2028 krijt in heale ton ekstra, en der wurdt ek in protte jild útlutsen foar ekonomysk belied. Dêr stiet tsjinoer dat de hûnebelesting, de toeristebelesting en de bou-leges omheech geane. It lêste wurd is lykwols oan de ried, want dy moat hjir noch oer gear.