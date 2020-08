Opsterlân wol boargemaster net kwyt

Der is in protte wurdearring foar Van Selm. Neffens de ried leit se belangrike ferbiningen binnen en bûten de gemeente, en is se in ambassadeur fan Opsterlân. Se stiet tusken de minsken, en is goed te benaderjen.

De oanbefelling wurdt nei de minister fan Ynlânske Saken stjoerd. Dy sil dan in foardracht ta werbeneaming dwaan by de Kening.

De gemeente ferwachtet dat Van Selm yn de riedsgearkomste fan 24 novimber feestlik ynstallearre wurde kin foar in nije perioade as boargemaster fan Opsterlân.