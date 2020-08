Plysje: Trije minderjierrigen fertocht fan mishanneling bisten op skoalle Bûtenpost

"Doe't myn kollega de doar iepene, seach sy in grutte gaos en binde. Strie, stront, foer, learzen, overalls. Alles lei oer de flier en bisten wiene út de hokken wei. Dy wiene iepen, oan de binnen- en bûtenkant", seit Lenie Lap fan it Nordwin Kolleezje.

Mishanneling

Doe die bliken dat der bisten dea en mishannele wiene. "In kavia dêr't de rêch fan brutsen is, in hin mei in stikkene kaam, dowen en hinnen dy't plukt binne, in hin dêr't de poat út lutsen is. Der binne sân bisten dea. Wy hawwe in geit fûn mei in tou om de nekke, dy is behoarlik stressd. De feedokter hat medisinen jûn. Wy kinne der net by, wy binne yn shock en it is tige drôvich. Dit kin net."