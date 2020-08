Man dy't agint delstuts komt foarearst net op frije fuotten

De advokaat fan de fertochte hie frege om de man foarlopich frij te litten. Mar dêrfoar is it delikt te swier, sa fynt de rjochtbank.

De man soe mei in mes op de kiel op de bank lein ha, doe't de plysjes binnen kamen. Se wiene ôfkaam op in melding fan húslik geweld. Ien fan harren brûkte fuortendaalks syn pepperspray. De fertochte foel de agint oan mei in mes, dy't dêrtroch ferwûne rekke. In oare agint skeat de man yn syn skonk doe't ek hy oanfallen waard.

De man soe fan plan west ha om himsels tekoart te dwaan. Dat sei syn advokaat earder by in ynliedende sitting yn de Ljouwerter rjochtbank.

It wachtsjen is no op in rapport fan de reklassearing. Begjin oktober wurdt de ynhâldlike behanneling ferwachte.