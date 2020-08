Rein helpt net in soad yn striid tsjin wettertekoart

Mei de rein dy't we de kommende dagen krije, sakket it delslachtekoart mar in lyts bytsje, rjochting de 200 milimeter. Dat ferwachtet it wetterskip.

De grûnwetterstannen rinne wat op, mar se binne neffens it wetterskip noch altiten te leech foar de tiid fan it jier. It probleem is it grutste yn it westlik part fan de provinsje.