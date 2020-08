Langer TBS foar man dy't eigen flat opblaasde mei 'rubberboat fol gas'

De man hie lêst fan waantinkbylden. Hy hie op de jûn fan de ûntploffing in rubberboat mei gas fuld, dêr't er mei nei de himel farre woe.

Troch de eksploazje rûn it appartemintekompleks safolle skea op, dat it hielendal sloopt wurde moast. De fertochte waard net tarekkenber ferklearre en krige TBS. Dy maatregel is no ferlingd.

De Drachtster reagearret goed op syn behanneling en krijt geandewei wat mear frijheden. Oer in jier wurdt besjoen oft de man syn TBS opnij ferlinge wurde moat.