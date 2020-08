Oprêder Ton hellet 25.000e peuk fan strjitte yn Boalsert

Visser hellet net allinnich sigarettepeuken fan strjitte. Hy rêdt ek blikjes en fleskes op, hûnestront yn plestik pûdsjes en sels in test dy't útwize moat oft in frou yn ferwachting is. De peuken en it ôffal smyt er thús yn de kliko of yn kliko's fan de gemeente.

De peuk erin

Visser hâldt yn in app by hoefolle sigarette-eintsjes oft er fan strjitte opkrige en weismiten hat en tiisdei kaam de teller op 25.000 te stean. Mei syn aksje 'De peuk erin' (frij nei 'de beuk erin) besiket er oare minsken safier te krijen dat se ek rotsoai bûtendoar oprêde. Dat is by tsien oant fyftjin minsken slagge, seit er.

Peukepeallen

Visser wol dat de gemeente peukepeallen yn de foarm fan in sigaret opstelt. Minsken kinne dêr dan de peuken yn smite, al snapt er it ek wol as stappers mei in slok op út stêd komme, dan net om in peukpeal sykje.