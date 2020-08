Provinsje Fryslân wol kulturele sektor better stypje, mar net mei jild

Deputearre Sietske Poepjes is dúdlik: de coronamaatregels komme fan de lanlike oerheid, dus dy moat de skea dy't derút wei komt ek reparearje. Boppedat hat de provinsje al 5 miljoen euro útlutsen foar de gefolgen fan it coronafirus, wêrfan't ek in part nei kultuer gien is. "Dat is brûkt foar in nij ticket-registraasjesysteem foar alle Fryske musea, sadat online kaartsjes better besteld wurde kinne en de besiten better ferspraat. Of foar aktiviteiten yn de iepenloft. Sa hat it Jopie Huismanmuseum in fytsrûte ûntwikkele dêr't lânskippen te sjen binne dy't Jopie Huisman skildere hat."

Poepjes sjocht ek dat de Fryske kulturele sektor yn swier waar sit en wol as provinsje mear de karre lûke om de sektor te helpen. "Gemeenten wurde yn dizze coronakrisis in soad befrege, we kinne minsken fan de provinsje ynfleane litte om gemeenten te helpen."

Feitsma: helje stipe by lokale oerheid

Ald-wethâlder fan kultuer yn Ljouwert, Sjoerd Feitsma, tinkt dat der noch in soad te heljen falt yn it stypjen fan de sektor troch lokale oerheden. Feitsma is krekt begûn as direkteur fan it lanlike Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst. "Der kin sjoen wurde nei it frijskatten fan de hier. It oprjochtsjen fan in needfûns troch gemeenten is ek in idee, ek al is dat hiel dreech."

Gemeenten sitte oer it algemien net hiel rom yn it jild. Feitsma hat grutte soargen oer de kulturele sektor yn Fryslân. "It is in kwetsbere sektor dy't op syn gat leit, sjoch foaral by de zzp'ers hoe grut de skea is." It is neffens him wichtich om as provinsje en gemeente goed nei te tinken oer wat se oerein hâlde wolle. "Kinst miskien net alles behâlde as dit noch hiel lang duorret."

Poepjes wiist nei lanlike oerheid

It is foar de kulturele sektor hiel dreech om te wurkjen mei de 1,5 meter regel. Deputearre Sietske Poepjes lit witte har hurd te meitsjen om yn provinsjaal ferbân mei it RIVM en de lanlike oerheid te sjen nei oare mooglikheden. "De 1,5 meter is gjin doel, mar in middel. We moatte sjen oft der ferantwurde wizen binne om iepen te bliuwen." Wol seit sy mei klam dat de folkssûnens foarop stiet, hoe min de situaasje yn de kultuer ek is.