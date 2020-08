Warskôgingen foar simmerstoarm: hichtepunt tiisdeitenacht

Der komt in simmerstoarm oan, mei de namme 'Francis.' Foarearst is der al koade giel ôfjûn troch it KNMI. Waarman Piet Paulusma warskôget tiisdeitejûn en -nacht foar stoarmbuien mei kâns op tonger en wynstjitten yn krêft 8 of 9. Yn it Waadgebiet kinne wynstjitten foarkomme oant krêft 11. Ek woansdei noch stoarm, mei in krêftige wyn út súdwest oant west. Yn it Iselmar- en Waadgebiet is dan in hurde wyn mei wyntsjitten oant krêft 10.