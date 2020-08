Feilichheidsregio ropt op: bliuw thús, wynstjitten kinne echt problemen jaan

It KNMI hat koade giel ôfjûn. Waarman Piet Paulusma warskôget foar stoarmbuien mei kâns op tonger en wynstjitten yn krêft 8 of 9. Yn it Waadgebiet kinne wynstjitten foarkomme oant krêft 11.

"It kin behoarlik spûkje", seit Paulusma. "De measte wyn krije we fan trije oere fannacht ôf, oant moarnier acht, njoggen oere, en dan bout dat op, oant krêft njoggen. It wurdt in stoarm mei flinke wynstjitten."