Simmerblog: Simmer yn Aldeboarn

Aldeboarn is in libben doarp en dat moat sa bliuwe. Dêr is in wurkgroep mei dwaande. Probleem is dat yn it doarp suver gjin betelbere hier- en keapwenten te krijen binne, seit Ids Hemminga fan de wurkgroep. As dêr neat oan dien wurdt, ferhúzje jonge húshâldings út it doarp wei en dan hawwe de skoallen skylk minder learlingen.

Der binne ek gjin boukavels en dêrom besiket de wurkgroep besteande gebouwen in wenfunksje te jaan. Sa soene de twa skoallen yn de takomst ûnder ien dak komme moatte yn in nij multyfunksjoneel sintrum. Yn de gebouwen dêr't de skoallen no yn sitte, komt dan romte frij dêr't wenne wurde kin.