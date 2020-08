Nije KNRM-rêdingsboaten ûnder oare yn Wâldsein boud

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij lit acht nije rêdingsboaten bouwe. De bou is gund oan twa werven, dêr is it bedriuw Dok- en Scheepsbouw Woudsend fan Durk Douma ien fan. Yn totaal kostje de boaten 9,5 miljoen euro. De earste boat moat yn 2021 klear wêze en de oare boaten folgje letter.