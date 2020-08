De helte minder gasten yn toeristyske akkommodaasjes yn Fryslân

Yn hiel Nederlân binne de oantallen toeristen dy't hjir ferbliuwe lytser as yn itselde fearnsjier ferline jier. Fryslân komt der dan noch as bêste foar wei. Yn Noard-Hollân is it ôfnimmen it grutst. Dêr kamen dit jier hast 75 persint minder toeristen as ôfrûne jier yn deselde perioade.