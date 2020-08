Bisten deaslein en mishannele by ynbraak yn Nordwin College Bûtenpost

By it Nordwin College yn Bûtenpost binne snein meardere bisten deaslein en ferskate bisten mishannele. Der is ynbrutsen troch de bûtenyngong fan it bisteferbliuw. Dêr binne alle bisten loslitten út de hokken wei. Under oare geiten, kninen, hinnen, kavia's en dowen binne slim mishannele. Twa bisten binne troch meiwurkers dea oantroffen, nochris fiif bisten moasten troch de bistedokter ôfmakke wurde.