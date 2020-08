Brânwacht, plysje en ambulânse. Alle trije binne se tiisdeitemoarn ier en betiid útriden om't der oan de Ryksstrjitwei (N355) by Noardburgum in auto op 'e kop by in sleat lei. Earste help wie der lykwols net nedich, want de bestjoerder fan de auto is net by de auto oantroffen.