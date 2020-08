Bar ZeeVaert op Flylân mei wer iepen: eigener net te sprekken oer it sluten

Eigener Léon Westers snapt it sluten fan syn saak noch hieltyd net. "Er wordt met twee maten gemeten, dat is heel vervelend. Ik heb een restaurant met 30 zitplaatsen, er zaten op het moment van de sluiting 25 mensen. Je weet eigenlijk niet waarom, want je denkt dat je het goed doet volgens de regels. Er hangen bordjes, er is desinfectiemiddel, registratiekaartjes, een portier bij de deur. Maar dan zie je wel dat er feesten georganiseerd worden voor de jeugd. Dat vind ik prima, maar dat zou dan eigenlijk ook volgens de regels moeten gaan. Maar als er 300 mensen op een strand staan, is dat gewoon illegaal."

Grut stânfeest

It bart wolris faker dat der sokke feesten organisearre wurde, seit Westers. "Maar niet zo groot als deze ene keer. Er stonden twee politieagenten bij en die keken ernaar. Daar maakt iedereen zich wel zorgen over. Stel dat er corona uitbreekt op ons eiland, dat moeten we niet willen. Je moet niet teveel mensen bijeen brengen, maar dat is daar wel gebeurd. Er waren tenten op het strand gebouwd, harde muziek, een hoop alcohol. Niet zo slim."

Oare plysjeman

Neffens Westers hat it sluten fan ZeeVaert mooglik te krijgen mei in plysjeman dy't oars net op it eilân is. "Vanaf 1 juli heb ik een portier bij de deur staan. Vanaf 23.30 moet het terras leeg zijn. Dan staan er mensen voor de deur die nog naar binnen willen voor een drankje. Die moeten we helaas weigeren, want 30 zitplaatsen is weinig. Daar is nooit wat mee misgegaan. Er is nooit een wanklank geweest. Maar vrijdagavond was er een nieuwe agent die voor vier dagen op Vlieland gestationeerd was. Hij heeft een melding gedaan van mensen die door het restaurant zouden lopen en een biertje op de bar hadden gezet."

ZeeVaert mei wer iepen

Dochs kin Westers wer rêstich sykhelje. "Gisteren om half negen werden we gebeld door de ambtenaar van de gemeente Vlieland dat we de deur weer open mogen doen. Dat is goed nieuws, daar zijn we blij mee. Maar de sluiting, daar weten we eigenlijk nog niet van waarom het moest. Andere horeca-eigenaren hier op het eiland snappen er ook niets van. Ik kan het zelf ook niet vertellen. Maar je mist wel een dag omzet."