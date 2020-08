Mear predatoaren en minder mûzen: drama foar greidefûgels

It jier 2020 giet de boeken yn as it minste briedseizoen ea foar de skries. Dat hat ferskate oarsaken en predaasje is dêr ien fan. Dêrnjonken binne der ek hieltyd minder geskikte plakken om te brieden. It ien hat ek mei it oar te meitsjen, leit Oosterveld út. Hy docht ûndersyk nei de effekten fan greidebehear en predaasje "Als de gruttokuikens geen voedsel kunnen vinden, dan worden ze ook extra kwetsbaar voor predatie. Dat afgelopen voorjaar een drama was, dat staat als een paal boven water.

It kin noch wol goed komme, mar dan moat der wol wat barre. Neffens Oosterveld moat der in kar makke wurde. "Op alle fronten moeten we aan de slag in de gebieden met de beste kansen voor weidevogels. Dat zijn de open weidegebieden in West- en Noord-Fryslân."

Dêrnjonken moat der mear geskikt lân foar de fûgels komme. "Meer hoog peil en meer kruidenrijk grasland. Daarmee moet er ook een goede boterham voor de boeren gerealiseerd worden. En we ontkomen er ook niet aan om iets te doen aan het predatiebeheer. We moeten het landschap ongeschikter maken voor de predatoren."

Mear produkten keapje dy't greidefûgelfreonlik makke binne

As boeren harren lân geskikter meitsje wolle foar greidefûgels, moatte se dêr wol wat foar werom ha. "Ik geloof zeker, op basis van boeren die ik spreek, dat er een categorie boeren is die hart heeft voor de weidevogels", seit Oosterveld. "Maar dat soort type boeren kunnen nog niet een goede boterham met dat weidevogelbeheer verdienen. Daar moet nog het een en ander gebeuren, zowel door overheden, door zuivelverwerkers als door consumenten. We moeten weidevogelvriendelijk geproduceerde producten kopen."