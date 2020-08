Ljouwert krijt tik op 'e fingers om belied mei festivalfergunnings yn Griene Stjer

Dat stiet yn it rapport dat de Rekkenkeamer skreaun hat oer it fergunningebelied fan de ôfrûne jierren foar de trije festivals yn de Griene Stjer. Dat binne Promised Land, Welcome to the Village en Psy-Fi.

De gemeente krijt as learpunt mei om yn it ferfolch better nei de boarger te harkjen, útspraken fan rjochters soarchfâldiger út te fieren en fergunningen earder takenne, sadat der mear tiid foar de beswieren komt.

Te folle praat oer desibellen

Neffens Joop Roebroek, foarsitter fan de Rekkenkeamer, is it ek te folle gien oer desibellen en is der te min sjoen nei hoe't de festivals op in oare wize organisearre wurde koenen om sa de oerlêst foar de boargers te ferminderjen.