Folop lekke bannen troch stalen pinnen út boarstelmasinen

In lekke bân mei de fyts of de scooter. We hawwe it allegearre wolris, mar Oncko van Kammen fan Stiens hie it ynienen twa kear yn ien wike. En it docht bliken dat dat in bysûndere oarsaak hat. It soe nammentlik komme troch stalen pinnen út de boarstels fan feechweinen dy't de strjitte frijmeitsje fan ûnkrûd.