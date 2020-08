Sân fertochten yn drugssaak-Easterwâlde allegear langer fêst

De advokaten fregen om frijlitting foar de kliïnten. Neffens Sonny Jansen, advokaat fan de haadfertochte, wurdt syn kliïnt fêsthâlden foar 'aannames zonder onderbouwing'. Hy jout oan dat er de telefoantaps noch altyd net hearre kind hat, om't it Iepenbier Ministearje en de rjochtbank de opnommen petearen earst sels nochris hearre wolle. Jansen fynt de ynformaasje dy't er fan it iepenbier ministearje krijt 'te mager en te laat'. "Ik ben daar zeer geïrriteerd over, dat mag u gerust weten."

Ferfolch yn it neijier

It dossier soe septimber klear wêze, dat wurdt no begjin oktober. Heal oktober komt der dan in rezjysitting. De ynhâldlike behanneling komt yn novimber en desimber. Dan wurdt echt dúdlik hoe sterk oft justysje stiet yn de saak.