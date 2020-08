Henk de Jong siik thús: "Je skamje je der somtiden sels foar"

Ferskate Cambuur-supporters wiene al oan it spekulearjen. Hat Henk ek corona? Is hy siik? Of giet hy nei in nije klup? "Nee hear, sels as Oranje komt, bliuw ik by Cambuur. Mar ik kin net sa oan it wurk, sa as ik dat wend bin. Dat is wol hiel ferfelend, mar dit is ek de nije realiteit hè. Hjir moatte we mei omgean. Mar we moatte wol fuotbalje."

Cambuur begjint freed wer mei de kompetysje. Thús is NEC de tsjinstanner. "Ik ha yn VI in dûbeldynterview hân mei Mike Snoei, de trainer fan De Graafschap. Hy seit dat wy de absolute favoryt binne. Moaie keardel is dat, hahaha. Mar minsken moatte net ferjitte dat oare klups ek finansjeel mear mooglikheden ha. NAC, NEC, moatst Almere city ek net ferjitte."

Cambuur einige ferline seizoen as earste de kompetysje nei 29 wedstriden en rekke eins gjin spilers kwyt. "We binne der better op wurden. We ha in goeie groep en de tarieding wie ek goed. As we by de earste twa einigje, ha we it goed dien."